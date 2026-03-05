Pronostici Tottenham-Crystal Palace | marcatore e tiri in porta

Il Tottenham affronta il Crystal Palace in una partita decisiva per la salvezza, con entrambe le squadre determinate a ottenere punti importanti. I pronostici includono il possibile marcatore e il numero di tiri in porta previsti, mentre le due formazioni si preparano a scendere in campo con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica. La partita promette di essere combattuta e ricca di emozioni.

Tottenham-Crystal Palace, i pronostici del match: dal marcatore ai tiri in porta, ecco tutte le dritte A caccia di punti preziosissimi in ottica salvezza, Tottenham e Crystal Palace sono pronti a darsi battaglia in un confronto che si preannuncia molto importante per il morale delle due compagini. I margini di errori sono assolutamente risicati. (Ansa Foto) – IlVeggente.it Nel confronto che può avere conseguenze decisive anche sul futuro di Tudor sulla panchina degli Spurs, l’ex allenatore della Juventus si affida ancora una volta al suo pupillo Randal Kolo Muani. Impattante contro l’ Arsenal con una girata che aveva pareggiato i conti per alcuni minuti, l’attaccante francese ha la qualità e la forza fisica con cui far saltare il banco con le Eagles. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

