Pronostici Championship 24 febbraio | la multipla del turno infrasettimanale

Il Middlesbrough ha subito una sconfitta nell'ultimo turno, causata da alcune lacune difensive che hanno permesso al Leicester di segnare due gol nel primo tempo. Per questa partita, gli analisti prevedono un cambio di rotta, con i biancorossi determinati a riscattarsi davanti al proprio pubblico. La sfida si presenta come un’occasione importante per il Middlesbrough di consolidare la posizione in classifica, mentre il Leicester cerca punti fondamentali per evitare la retrocessione.

Championship, il campionato cadetto riparte subito dopo un turno pieno di sorprese. Il Middlesbrough cercherà di tornare a vincere contro un Leicester che rischia una clamorosa retrocessione. Ritorna l’appuntamento infrasettimanale della Championship, la serie cadetta inglese, giunta alla trentaquattresima giornata. In vetta non ci sono stati particolari smottamenti nelle ultime settimane: Coventry e Middlesbrough continuano ad occupare i primi due posti, con il Boro che segue a ruota la capolista – solo tre punti separano le due squadre – ma, cosa ancora più importante, ha un vantaggio di sei lunghezze sulla terza (in Premier, senza passare dai playoff, vanno soltanto le prime due). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

