I pronostici di lunedì 2 marzo | Serie A Liga Primeira Liga e Championship

Lunedì 2 marzo sono in programma incontri di Serie A, Liga, Primeira Liga e Championship, con alcune partite di campionati minori. La Fiorentina, grazie ai sette punti nelle ultime tre giornate, ha rafforzato le speranze di evitare la retrocessione, ma deve continuare a ottenere risultati positivi per mantenere vivo il suo obiettivo. Le partite si svolgono in diversi stadi europei e coinvolgono diverse squadre di alto livello.

Grazie ai sette punti conquistati nelle ultime tre giornate, la Fiorentina è tornata a credere fermamente nella salvezza, ma non può assolutamente fermarsi. L’accelerata dei viola ha rimesso in mezzo altre squadre che pensavano di essere ormai tranquille. Tra queste non c’è l’Udinese, che a quota 32 può ancora dormire sonni tranquilli. Perdere questa partita potrebbe però rigettare nella mischia anche i friuliani, motivo per cui tutte e due le squadre baderanno prima di tutto a non perdere e alla fine un pareggio non sorprenderebbe più di tanto. Chi deve puntare solo ed esclusivamente alla vittoria per provare a sperare ancora nella salvezza è il Pisa, che affronta il Bologna. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

