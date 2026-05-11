Promozione in C1 nazionale per il Tennistavolo Arezzo il sogno è realtà
Nel fine settimana del 9 e 10 maggio, il Tennistavolo Arezzo ha conquistato la promozione in C1 nazionale, segnando un momento storico per la società amaranto. Durante i play-off, la squadra ha dimostrato un rendimento superiore agli avversari, portando a casa la vittoria e il passaggio di categoria. Questo risultato ha portato Arezzo a essere presente per la prima volta in questa divisione nel campionato nazionale.
Un weekend da incorniciare, che riporta Arezzo sulla mappa del Tennistavolo che conta. Sabato 9 e domenica 10 maggio resteranno date impresse nella storia della società amaranto: i play-off sono stati il palcoscenico di un dominio assoluto, culminato con il salto di categoria nella serie C1.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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