Promozione in C1 nazionale per il Tennistavolo Arezzo il sogno è realtà

Nel fine settimana del 9 e 10 maggio, il Tennistavolo Arezzo ha conquistato la promozione in C1 nazionale, segnando un momento storico per la società amaranto. Durante i play-off, la squadra ha dimostrato un rendimento superiore agli avversari, portando a casa la vittoria e il passaggio di categoria. Questo risultato ha portato Arezzo a essere presente per la prima volta in questa divisione nel campionato nazionale.

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