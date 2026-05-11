Promozione per il Tennistavolo Arezzo | la C1 Nazionale è realtà

Nel fine settimana, il Tennistavolo Arezzo ha ottenuto la promozione in C1 Nazionale, un risultato che permette alla squadra di competere a livello superiore nella prossima stagione. La conquista segna un passo importante per il club, che ora può contare su una categoria più alta nel circuito nazionale. La vittoria è stata annunciata ufficialmente dopo le ultime partite disputate, portando la squadra in una nuova divisione.

Arezzo, 11 maggio 2026 – Promozione per i l Tennistavolo Arezzo: la C1 Nazionale è Realtà. Un weekend da incorniciare, che riporta Arezzo sulla mappa del Tennistavolo che conta. Sabato 9 e domenica 10 maggio resteranno date impresse nella storia della società amaranto: i Play-off sono stati il palcoscenico di un dominio assoluto, culminato con il salto di categoria nella Serie C1 Nazionale. La squadra Aretina non ha lasciato spazio alle briciole, mettendo in riga le avversarie con prestazioni solide e una grande determinazione: Arezzo vs Carrara: 5 - 4 (Una battaglia all'ultimo colpo vinta con carattere) Arezzo vs Sesto Fiorentino: 5 - 0 Arezzo vs Siena: 5 - 2 (Il sigillo finale che ha dato il via ai festeggiamenti).🔗 Leggi su Lanazione.it

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