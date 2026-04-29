Tennistavolo Catanzaro | striscia perfetta e salto in Serie C1

Il Tennistavolo Catanzaro, squadra composta da giocatori come Cusato, De Vito, Morrone e Raso, ha conquistato la promozione in Serie C1. La formazione ha ottenuto una serie di risultati positivi, che le hanno permesso di salire di categoria. La squadra ha mantenuto una serie di vittorie consecutive, confermando il suo stato di forma e consolidando la posizione in classifica.

?? Cosa sapere Il Tennistavolo Catanzaro di Cusato, De Vito, Morrone e Raso ottiene la promozione in Serie C1. La squadra giallorossa conquista l'accesso al nazionale dopo una stagione senza sconfitte. Cusato, De Vito, Morrone e Raso trascinano il Tennistavolo Catanzaro nella Serie C1 dopo una stagione senza sconfitte che ha stravolto la classifica del campionato. La città di Catanzaro celebra un traguardo sportivo che profuma di storia. Non si tratta di una semplice vittoria, ma di un perco .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tennistavolo Catanzaro: striscia perfetta e salto in Serie C1 Notizie correlate Tennistavolo Lucca: C1 retrocede, D3 domina con due 7-0La tredicesima giornata dei campionati a squadre del Tennistavolo Lucca ha consegnato un quadro di risultati agrodolci, segnando la fine della... Campionati nazionali B1, B2 e C1. Apuania tennistavolo. Archiviate due vittorie e una sconfittaDue vittorie e una sconfitta, per le formazioni della Apuania Tennistavolo impegnate fuori casa per la sesta giornata di ritorno dei campionati...