Sabato di calcio in Maremma con due partite significative: il Belvedere, che disputa il suo secondo anticipo di campionato consecutivo in Eccellenza, torna a giocare allo stadio ’Carlo Zecchini’ di Grosseto sotto la guida di Nicola Giallini. Contestualmente, il Cecina si prepara a affrontare il Massa Valpiana in una gara valida per la Promozione, entrambe le squadre coinvolte sono di livello regionale e militano in campionati diversi.

Sabato importante per due formazioni maremmane, una in Eccellenza e l’altra in Promozione. Secondo anticipo di campionato di fila per il Belvedere (nella foto) di Nicola Giallini che oggi torna a giocare allo stadio ’Carlo Zecchini’ di Grosseto. Calcio d’inizio alle 14.30 per la ventottesima giornata del girone A di Eccellenza, che vedrà di fronte il Belvedere e lo Sporting Cecina in quella che si preannuncia una partita molto importante in chiave playoff fra i maremmani, ottavi, e i livornesi, sesti. Una sfida molto delicata che entrambe sanno di non potersi permettere di perdere. Questo il programma della giornata: Belvedere-Sporting Cecina, San Giuliano-Montespertoli, Castelnuovo Garfagnana-Cenaia, Sestese-Larcianese, Real Forte Querceta-Fucecchio, Viareggio-Fratres Perignano, Real Cerretese-Pro Livorno Sorgenti, Lucchese-Massese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza e promozione. Il Belvedere ospita il Cecina. Massa Valpiana con i ’Colli’

ECCELLENZA: l’ex spal, seconda, posticipa a mercoledi’. Mezzolara a Massa Lombarda per l’allungo in vetta. Il Medicina Fossatone terzo ospita il MesolaVa alla ricerca di un ulteriore allungo in vetta alla classifica del girone B di Eccellenza il Mezzolara di Nicola Zecchi.

Promozione, i pronostici di eleuteri. "Aurora favorita con il Monticelli. Colli all’esame della Settempeda»Il turno di Promozione presentato da Claudio Eleuteri (foto), allenatore del Borgo Mogliano.

Tutti gli aggiornamenti su Massa Valpiana.

Temi più discussi: Eccellenza e Promozione Lombardia: pubblicate le graduatorie per l'impiego dei giovani. Ecco le società più virtuose; Eccellenza e Promozione: regola degli under per la prossima stagione; Eccellenza e Promozione: i tabellini della 25ª giornata; Eccellenza e Promozione 26/27, nella prossima stagione saranno 3 gli under da schierare obbligatoriamente.

Eccellenza e promozione. Il Belvedere ospita il Cecina. Massa Valpiana con i ’Colli’Sabato importante per due formazioni maremmane, una in Eccellenza e l’altra in Promozione. Secondo anticipo di campionato di fila per il Belvedere (nella foto) di Nicola Giallini che oggi torna a ... sport.quotidiano.net

Dall’Eccellenza alla Seconda categoria. Ultimi due turni in contemporanea. Le date dei playoff e dei playoutIl Comitato Regionale Marche con il comunicato 173 di giovedì ha deciso - come consuetudine - che le ultime due ... sport.quotidiano.net

Grosseto Sport - Sabato di anticipi con Belvedere e Massa Valpiana in campo - facebook.com facebook