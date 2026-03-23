CUOIOPELLI 0 MASSA VALPIANA 2 CUOIOPELLI: Bulleri, Fogli, Liberati, Ciardelli (83’ Magera), Mori, Tafi, Ferraro (17’ Pini), Di Benedetto, Coluccia (83’ Kapplani), Demi (85’ Morana), Tomarchio (76’ Ndiaye); a disposizione Abutoaei, Amorusi, Maggi, Pacifico. Allenatore Enrico Pertici. MASSA VALPIANA: Selmi, Del Bravo (73’ Barbieri), Pozzobon (58’ Vanni), Mori, Franceschi, Giusti (87’ Affabile), Catalano, Luci, Giannini (78’ Petri), Quilici (58’ Filippi), Campisi; a disposizione Sarzanini, Milano, Durante, Sannino. Allenatore Stefano Lacchi. Arbitro: Lorenzo Ambrosini di Carrara (assistenti Giuseppe Torre e Lorenzo Sordi di Firenze). Marcatori: 26’ Giusti, 80’ Petri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione. La Cuoiopelli cede al Massa Valpiana. Conciari sono in piena bagarre play out

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