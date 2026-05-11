Professionista bonifica 30mila euro al truffatore nel Casertano soldi recuperati dai carabinieri

I carabinieri hanno recuperato circa 30mila euro a una professionista di Piedimonte Matese, nel Casertano, che era stata vittima di una truffa tramite la tecnica dello spoofing. Gli uomini dell’Arma hanno individuato il conto corrente sul quale erano stati versati i soldi e sono riusciti a recuperare l’importo. La donna aveva segnalato l’accaduto, e le forze dell’ordine hanno agito per rintracciare i fondi.

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