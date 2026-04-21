Un uomo a Trieste ha accidentalmente gettato circa 7.000 euro nella spazzatura. I carabinieri sono intervenuti per recuperare il denaro, che era stato smarrito durante un gesto involontario. L’episodio si è verificato nel corso di un normale gesto di smaltimento dei rifiuti, ma ha avuto conseguenze economiche significative per il coinvolto. Le forze dell’ordine hanno recuperato il denaro e lo hanno restituito al proprietario.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il gesto involontario che costa caro. Una disattenzione rischia di trasformarsi in una perdita pesantissima: 7.000 euro in contanti finiscono tra i rifiuti per errore. È quanto accaduto a Trieste a un commerciante locale, che aveva conservato il denaro in una busta dopo diversi giorni di lavoro. La denuncia e l’intervento dei militari. Resosi conto dell’accaduto, l’uomo si è rivolto ai carabinieri, denunciando lo smarrimento e spiegando di aver gettato accidentalmente la busta con il denaro nei rifiuti indifferenziati. A quel punto è scattata la macchina delle ricerche: i militari hanno contattato il servizio di raccolta rifiuti cittadino, riuscendo a individuare e bloccare il mezzo che aveva prelevato i sacchi.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Trieste, getta per errore 7mila euro nella spazzatura: recuperati dai carabinieri

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