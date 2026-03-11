Volpe intrappolata con un cappio d'acciaio al collo nel Casertano salvata dai carabinieri

Da fanpage.it 11 mar 2026

Una volpe è stata trovata nel Casertano con un cappio d'acciaio al collo. I carabinieri sono intervenuti, hanno anestetizzato l'animale e lo hanno liberato. Attualmente stanno conducendo indagini per identificare chi abbia posizionato il cappio. L'animale è stato messo in salvo e le forze dell'ordine stanno lavorando per ricostruire la vicenda.

Il povero animale rischiava di restare strozzato: anestetizzato e poi liberato dai carabinieri, che cercano ora di risalire agli autori del gesto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

