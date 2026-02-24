Garlasco nuovo colpo di scena su Stasi e Sempio | La revisione del processo

Stasi e Sempio sono al centro di un nuovo capitolo giudiziario, causato dalla richiesta di revisione del processo presentata dai loro avvocati. Questa mossa nasce dall’insoddisfazione verso le decisioni passate e mira a ottenere una nuova valutazione delle prove. La vicenda, che ha attirato l’attenzione dei media, coinvolge aspetti ancora dibattuti delle indagini iniziali. La richiesta di revisione apre un’ulteriore fase nel caso di Garlasco.

Mattino Cinque dedica ormai da tempo uno spazio specifico al delitto di Garlasco, sotto la conduzione di Federica Panicucci, che si propone di far emergere gli aspetti irrisolti delle vecchie indagini e di ipotizzare possibili sviluppi futuri. La trasmissione ha affrontato nuovamente il caso nella puntata di martedì 24 febbraio, suscitando grande attenzione per le nuove indiscrezioni emerse. Siamo all'indomani del deposito della consulenza della professoressa Cristina Cattaneo, e già dalle prime anticipazioni, come sottolineato dalla conduttrice, si intravedono elementi che potrebbero rimettere in discussione alcune certezze delle sentenze precedenti.

Delitto di Garlasco, l’ipotesi della difesa Sempio sul conflitto alla Consulta senza la revisione del processo a StasiL'articolo analizza l'ipotesi della difesa di Sempio riguardo al conflitto di competenza alla Consulta, senza la richiesta di revisione del processo a Stasi.

Garlasco, colpo di scena: "Ci sono altri atti". La soffiata su Stasi e SempioA Garlasco, nuove indiscrezioni fanno salire l’attenzione sulla vicenda del delitto.

Garlasco, la verità dall'autopsia di Chiara Poggi - Porta a porta 18/12/2025

