Liste d'attesa troppo lunghe per le visite mediche in Campania nuove indagini della Corte dei conti

La Corte dei Conti ha avviato nuove indagini riguardo alle liste di attesa troppo lunghe per le visite mediche in Campania. Le verifiche si concentrano sulle strutture sanitarie convenzionate e sulle modalità di gestione delle prenotazioni. Le autorità hanno deciso di approfondire la situazione per fare luce su eventuali irregolarità o inefficienze nel sistema sanitario regionale.

