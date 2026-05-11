Un gruppo chiamato Pro Pal ha annunciato la creazione di una nuova piazza con l’obiettivo di chiedere la sospensione di ogni accordo con Israele. Le manifestazioni sono previste per il 16 e il 18 maggio, quest’ultima coincidente con lo sciopero generale programmato nella capitale. La mobilitazione si svolgerà in due date specifiche, con l’intenzione di bloccare le attività e di protestare contro i rapporti ufficiali con lo Stato interessato.

Vogliono di nuovo bloccare tutto e le date sono due: 16 e 18 maggio (giorno dello sciopero generale). "78 ANNI DI GENOCIDIO, 78 ANNI DI RESISTENZA", è quanto denunciano i pro Pal che hanno dato appuntamento ai loro seguaci per la manifestazione che sabato si terrà nella Capitale alle ore 16 in quella che loro hanno ribattezzato come Piazza Gaza (ovvero Piazza dei Cinquecento). Tra le richieste c'è ovviamente un lungo elenco per sabotare le relazioni Italia-Israele: "Chiediamo la fine della complicità italiana con il governo israeliano, l’interruzione immediata della vendita e dell’esportazione di armi verso Israele, la cancellazione di ogni...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Pro Pal chiamano una nuova piazza: “Stop a ogni accordo con Israele”. Sale l’allerta nella Capitale

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