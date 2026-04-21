Nel pomeriggio di oggi, alcuni sostenitori dei Pro Pal sono entrati in piazza portando bandiere e pronunciando slogan. Durante il corteo si sono verificati scontri verbali con alcuni rappresentanti della Comunità ebraica, che hanno avuto ripercussioni sui presenti. Tra gli interventi più ripetuti, alcuni manifestanti hanno accusato di omicidio, mentre altri hanno chiesto di discutere anche della Resistenza palestinese. La situazione si è poi placata senza ulteriori incidenti.

Bologna, 21 aprile 2026 - 'Assassini, avete ucciso 20mila bambini' 'Parlate anche della Resistenza palestinese'. Con queste parole, una decina di attivisti Pro-Pal, con kefiah indosso, è intervenuta sbandierando i vessilli della Palestina al termine delle celebrazioni della Liberazione di Bologna. Un momento di tensione in coda, quando si sono affrontati verbalmente con i rappresentanti dell'Ucei, Unione delle comunità ebraiche italiane, che avevano le bandiere della Brigata ebraica. Allo scambio, anche duro, di battute, non è per fortuna seguito nulla di grave. E i manifestanti se ne sono andati poco dopo. Tensione tra attivisti Pro Pal e rappresentanti della Comunità ebraica.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Blitz dei Pro Pal in piazza, bandiere e battibecco con i rappresentanti della Comunità ebraica

Notizie correlate

Askatasuna, "ringraziamo Meloni": bandiere pro Pal e No Tav al corteo"Askatasuna vuol dire libertà, Askatasuna siamo tutti noi, siamo solo all'inizio": così gli antagonisti che si sono ritrovati davanti alla stazione...

Salta il concerto al centro sociale. La band Usa: no a bandiere pro PalÈ bastata una bandiera della Palestina esposta e appesa – da sempre, non solo da quando è iniziato, due anni fa, il conflitto in Medio Oriente –...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Gasparri contestato al convegno della Fondazione Rosselli. Episodio di intolleranza; Identificazioni complicate. I violenti incappucciati protetti dal resto del corteo; Polizia, il bilancio di Pisani: record di arresti di mafia e sequestri anti-droga; Corteo Lega e 3 serpentoni rossi, un sabato di ordinaria guerriglia: da Pd, pro-Pal e antifà. A Roma ferito un poliziotto.

Blitz dei Pro Pal in piazza, bandiere e battibecco con i rappresentanti della Comunità ebraicaAllo scambio, anche duro, di battute al termine delle celebrazioni per la Liberazione di Bologna, non è per fortuna seguito nulla di grave ... ilrestodelcarlino.it

Greta Thunberg arrestata a Londra ad una manifestazione Pro Pal: in mano il cartello mi oppongo al genocidioL’attivista svedese Greta Thunberg è stata arrestata a Londra dalla polizia britannica mentre partecipava a una manifestazione pro-pal con in mano un manifesto con su scritto mi oppongo al genocidio ... blitzquotidiano.it

Patriots organizza una manifestazione a Milano e collettivi, antagonisti, pro Pal promuovono tre cortei per impedire lo svolgimento dell’evento delle destre europee, ecco la democrazia per i centri sociali. x.com

Cori per Hannoun, distintivi di Hezbollah e insulti al Pd: l'odio dei pro Pal in piazza Duomo facebook