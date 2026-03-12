Francesco Battista critica l’amministrazione comunale per aver autorizzato il taglio di alberi nel centro di Taranto, a causa dei lavori per il sistema di trasporto rapido BRT. La questione ha suscitato dibattiti tra i cittadini e le associazioni ambientaliste, che denunciano la perdita del patrimonio verde della città. La discussione riguarda principalmente le decisioni prese per la realizzazione dell’opera pubblica.

Tarantini Time Quotidiano Prosegue il dibattito in città sugli abbattimenti di alberi legati alla realizzazione del sistema di trasporto rapido BRT. A intervenire sulla questione è Francesco Battista, esponente di Futuro Nazionale Vannacci, che esprime forte preoccupazione per gli interventi effettuati in diverse aree di Taranto. Secondo quanto segnalato, circa 80 alberi sarebbero stati tagliati nella zona compresa tra via Acton e via Millo per consentire la realizzazione di infrastrutture collegate alla nuova linea di bus rapidi. Tra le alberature interessate figurerebbero anche alcuni ulivi, il cui espianto, secondo la normativa vigente, è consentito solo in casi specifici. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taglio degli alberi per il BRT, Francesco Battista attacca l’amministrazione: “Taranto perde il suo patrimonio verde”

Articoli correlati

Leggi anche: Il Comune ha censito 4.383 alberi e venerdì presenta alla cittadinanza il suo patrimonio verde

BRT a Taranto, Di Bello chiede chiarimenti sugli abbattimenti di alberi in cittàTarantini Time QuotidianoIl consigliere comunale Mirko Di Bello ha presentato un’interrogazione formale alle direzioni comunali per fare chiarezza...

Approfondimenti e contenuti su Francesco Battista

Sit-in contro il taglio degli alberi a viale Europa: 17 indagati per resistenza a pubblico ufficiale e manifestazione non autorizzataIl 5 e 6 maggio scorsi erano scesi in strada a viale Europa per protestare contro il taglio a loro dire indiscriminato degli alberi nell'arteria verde dell'Eur. Comuni cittadini, fra i quali molti ... roma.corriere.it

Tra gli attivisti del MuBasta: «Questa è la lotta simbolo di un intero quartiere che si riappropria del parco. Il taglio degli alberi straziante»Nel parco Mitilini, dove il comitato contrario al progetto del Museo dei bambini ha occupato il cantiere, ogni giorno diverse attività per evitare lo sgombero. La portavoce: «Qui c'è gente che negli a ... corrieredibologna.corriere.it