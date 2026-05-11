Private sale 2026 | Facis abbigliamento uomo 18 - 24 maggio
Dal 18 al 24 maggio si terrà a Milano una vendita privata dedicata all'abbigliamento maschile firmata FACIS. L'evento si svolge in via Marco D'Agrate 41 e propone una vasta gamma di capi per tutte le stagioni, tra cui abiti classici, completi da lavoro e cerimonia, giacche, polo, maglieria, pantaloni e capi casual. La selezione comprende anche giubbotti e altri capi di abbigliamento per uomo.
Private Sale FACIS a MilanoRitorna la Private Sale FACIS in via Marco D'Agrate 41 Milano - 20139Con una selezione di collezioni uomo four season: abiti classici, completi da ufficio e da cerimonia, giacche eleganti e sportive, giubbotti, polo, maglieria, pantaloni, camicie, abbigliamento casual e.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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