Private sale 2026 | Facis abbigliamento uomo 18 - 24 maggio

Dal 18 al 24 maggio si terrà a Milano una vendita privata dedicata all'abbigliamento maschile firmata FACIS. L'evento si svolge in via Marco D'Agrate 41 e propone una vasta gamma di capi per tutte le stagioni, tra cui abiti classici, completi da lavoro e cerimonia, giacche, polo, maglieria, pantaloni e capi casual. La selezione comprende anche giubbotti e altri capi di abbigliamento per uomo.

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