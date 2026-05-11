Nella settimana di Beautiful dal 18 al 24 maggio 2026, si verificano diversi eventi che coinvolgono i personaggi principali. Poppy si trova in situazioni complicate che la mettono nei guai, mentre Hope decide di confessare tutto ciò che sa. La trama si sviluppa attraverso tensioni familiari e novità sentimentali, creando un susseguirsi di colpi di scena all’interno della Forrester Creations.

La settimana di Beautiful dal 18 al 24 maggio 2026 si preannuncia esplosiva. La soap più amata del pomeriggio di Canale 5 torna con una serie di colpi di scena che intrecciano misteri, tensioni familiari e nuovi sentimenti pronti a sconvolgere gli equilibri della Forrester Creations. Tra accuse pesanti, rivelazioni inattese e un arresto che scuote Los Angeles, i protagonisti si ritrovano a fare i conti con segreti che rischiano di cambiare tutto. Cosa succederà a Poppy dopo le accuse di Katie? Quale verità emergerà sul passato di Luna? E come reagirà Steffy quando Finn deciderà di raccontarle ciò che è accaduto con Hope? Scopriamolo insieme. Le nuove puntate di Beautiful si aprono con un confronto durissimo tra Katie e Bill.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Beautiful, anticipazioni dal 18 al 24 maggio 2026: Poppy nei guai, Hope confessa tutto

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