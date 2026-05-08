Durante un recente Garden Party, Kate Middleton e il duca di Cambridge sono stati protagonisti dell’evento. La Principessa del Galles ha indossato un abito bianco e nero in stile retrò, completato da accessori con perle. La coppia ha partecipato insieme alla manifestazione, attirando l’attenzione di presenti e fotografi. La donna ha mostrato un outfit elegante e curato nei dettagli, che ha suscitato molti commenti tra i presenti.

Kate Middleton e William sono stati i protagonisti del Garden Party. E la Principessa del Galles ha incantato tutti con un look bianco e nero retrò davvero da sogno. Kate Middleton e William ospitano il Garden Party. Re Carlo e Camilla hanno inaugurato la stagione del Garden Party mercoledì 6 maggio, ma per l’appuntamento dell’8 maggio si sono fatti da parte, lasciando spazio a William e Kate Middleton. Questa è la seconda volta che la coppia reale presiede i festeggiamenti a Buckingham Palace. Nel 2025 avevano deciso di rendere omaggio a coloro che avevano dato contributi significativi alla comunità, tra cui tra cui la famiglia di Liz Hatton, la ragazza malata di cancro che avevano incontrato in precedenza al Castello di Windsor e che purtroppo non ce l’ha fatta a sconfiggere la malattia.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton e William al Garden Party, la Principessa è un sogno tra pois e perle

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