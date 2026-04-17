Eolico nel territorio del Primitivo di Manduria | consorzio servono scelte più equilibrate Autorizzazione regionale per un impianto da dodici generatori

Un nuovo impianto eolico con dodici generatori è stato autorizzato dalla regione nel territorio del Primitivo di Manduria. Il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria ha diffuso un comunicato in cui manifesta il proprio dissenso nei confronti di questa decisione e richiede scelte più equilibrate riguardo allo sviluppo energetico nella zona. La questione riguarda direttamente il rapporto tra tutela ambientale e attività produttive locali.

Di seguito il comunicato: Il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria esprime forte dissenso in merito alla Determinazione n. 55 del 19 febbraio 2026 della Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia, che autorizza la costruzione e l’esercizio di un impianto eolico di rilevante dimensione nei territori di Erchie (Brindisi), Torre Santa Susanna (Brindisi), Manduria (Taranto) e Avetrana (Taranto). Il provvedimento autorizza, ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 3872003, la realizzazione di un parco eolico costituito da 12 aerogeneratori per una potenza complessiva di 72 MW, oltre a un sistema di accumulo energetico da 40 MW e relative opere di connessione, prevedendo inoltre la dichiarazione di pubblica utilità e la possibilità di ricorrere a procedure espropriative per le aree interessate.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Eolico nel territorio del Primitivo di Manduria: consorzio, “servono scelte più equilibrate” Autorizzazione regionale per un impianto da dodici generatori Notizie correlate Vinitaly 2026, Iaia (FdI): “Primitivo di Manduria simbolo dell’eccellenza pugliese”Tarantini Time QuotidianoIntervento sul valore del comparto vitivinicolo italiano durante Vinitaly, dove da Verona è arrivata la dichiarazione del... Spunta un altro impianto eolico. Progetto da 72 milioni di euroORVIETO Non c’è solo il progetto Phobos a turbare i sonni di chi teme che il panorama tra Orvieto e la Tuscia possa cambiare volto per essere tra... Contenuti utili per approfondire Eolico nel territorio del Primitivo di Manduria: consorzio, servono scelte più equilibrate Autorizzazione regionale per un impianto da dodici generatoriIl Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria esprime forte dissenso in merito alla Determinazione n. 55 del 19 febbraio 2026 della Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia, che autorizz ... noinotizie.it Tag: Torre Santa Susanna ManduriaDi seguito il comunicato: Il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria esprime forte dissenso in merito alla Determinazione n. 55 del 19 febbraio 2026 della Sezione Transizione Energetica della Re ... noinotizie.it