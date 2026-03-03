Melania Trump si presenta all’Onu senza il marito, segnando una prima volta storica per una First Lady. Ha partecipato alla riunione del Consiglio di sicurezza dedicata ai bambini e all’istruzione nei conflitti, assumendo un ruolo di leadership in questa occasione. La sua presenza rappresenta un momento unico nel suo genere, senza precedenti nella storia delle first lady statunitensi.

Melania Trump entra nella storia e lo fa senza Donald Trump. La first lady infatti ha raggiunto l'Onu per presiedere una riunione del Consiglio di sicurezza sui bambini e l'istruzione nei conflitti. Lo fa in un momento piuttosto delicato e difficile, ossia pochi giorni dopo che il presidente degli Stati Uniti e Israele hanno deciso di lanciare un attacco a sorpresa contro l'Iran. Melania Trump all'Onu senza Donald Si tratta della prima volta in cui una first lady ha ha presieduto una riunione del Consiglio di Sicurezza. Melania Trump infatti ha guidato la seduta per celebrare il mese in cui la presidenza di turno è passata proprio agli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Melania Trump all’Onu senza Donald: prima volta storica per una First Lady

Melania Trump presiede il Consiglio di Sicurezza dell’Onu: è la prima volta di una first ladyMelania Trump ha presieduto la riunione odierna del Consiglio di sicurezza dell’Onu, dando seguito a un annuncio della settimana scorsa, prima che...

Melania Trump con Donald alla premiere del documentario sulla First Lady: "Voglio mostrare la mia vita"Donald e Melania Trump hanno presenziato alla première del documentario ‘Melania’, incentrato sul ritorno alla Casa Bianca della First Lady, diretto...

Melania Trump: The Untold Story of America’s Most Mysterious First Lady | From Model to White House

Una raccolta di contenuti su Melania Trump

Temi più discussi: Melania Trump presiede il Consiglio di sicurezza: è la prima volta di una First Lady all’Onu; Melania Trump presiede la riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu; Melania Trump all'Onu, prima First Lady a presiedere il Consiglio di sicurezza: il record e il successo dopo il documentario; Al Consiglio di Sicurezza silenzio surreale: parla Melania Trump di bambini e conflitti.

Melania Trump al Consiglio di Sicurezza Onu, la prima volta di una first lady: «Il mio cuore è vicino alle famiglie degli eroi»(LaPresse) Melania Trump entra nella storia come la prima First Lady in assoluto a presiedere il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Melania Trump ha aperto il dibattito dedicato ai bambini ne ... msn.com

Melania Trump ha presieduto una riunione del Consiglio di sicurezza dell’ONU: è la prima volta per una first ladyLunedì a New York la first lady statunitense Melania Trump ha presieduto una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (la più importante delle assemblee dell’organizzazione): è la prima ... ilpost.it

Melania Trump, la moglie del presidente degli Stati Uniti, ha presieduto una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite dedicata alla tutela dei bambini nei conflitti armati. Lo stesso presidente che quattro giorni fa ha bombardato l’Iran insieme a Isr - facebook.com facebook

Melania Trump prima first lady a presiedere un consiglio di sicurezza Onu. "La pace non deve essere fragile". #ANSA x.com