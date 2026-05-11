In Italia è stato riconosciuto per la prima volta un bambino come figlio di tre genitori. Il bambino è stato affidato ai due padri che lo hanno cresciuto fin dalla nascita, mentre la madre biologica è stata anch'essa riconosciuta come parte della famiglia. La decisione si basa su una procedura legale che ha coinvolto le autorità competenti. La vicenda riguarda un caso di procreazione assistita e riconoscimento legale dei ruoli genitoriali.

Per la prima volta in Italia è stato riconosciuto un bambino come figlio di tre genitori: i due padri che lo crescono dalla nascita e la madre biologica. Questo quanto stabilito dalla Corte d’Appello di Bari con una sentenza emessa a gennaio e ormai definitiva. Il bambino, che oggi ha 4 anni, è nato in Germania ed è stato concepito tramite un rapporto sessuale tra la madre, amica di lunga data della coppia, e il padre biologico. Alla nascita è stato riconosciuto da entrambi. Con il consenso di tutti e tre gli adulti, il bambino è stato affidato al padre, che lo ha cresciuto insieme al marito, un cittadino italotedesco. Come riportato dal Corriere, in Germania il marito del padre biologico ha ottenuto l’adozione del figlio del partner, prevista anche per le coppie dello stesso sesso.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Due padri e una madre: riconosciuto in Italia il primo bambino con tre genitori

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