Prima del suo viaggio in Italia, la principessa del Galles ha scelto un outfit primaverile firmato Self-Portrait e ha indossato un cappello d’archivio. La visita, prevista tra pochi giorni, si concentrerà su un progetto legato alla Prima Infanzia. La scelta del look ha attirato l’attenzione, con la principessa che ha sfoggiato un look elegante e curato. La visita in Italia sarà ufficiale e riguarda un’iniziativa dedicata ai bambini.

L ’attesa del piacere è essa stessa il piacere. Tra pochi giorni Kate Middleton sarà in Italia per un progetto legato alla Prima Infanzia. Il mondo aspetta di osservare la sua grazia, e, naturalmente, scoprire quali royal look ha in serbo per l’Emilia-Romagna. Per non perdere tempo, e far crescere ancora di più le aspettative, la principessa del Galles ha dato una modesta lezione di stile durante il primo Garden Party del 2026 a Buckingham Palace. Uno dei rituali più iconici della monarchia britannica: tè, conversazioni informali e riconoscimenti pubblici immersi nei giardini reali. E Kate, ancora una volta, ha catturato gli sguardi di tutti: una visione in bianco e nero tra pois, dettagli couture e un cappello vintage dal fascino cinematografico.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Prima del suo viaggio in Italia, la principessa del Galles incanta con un look primaverile firmato Self-Portrait e un cappello d’archivio da vera diva del cinema

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