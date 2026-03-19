Durante un evento ufficiale, la principessa del Galles ha ricevuto il presidente Bola Tinubu indossando un cappotto firmato da Tolu Coker e una tiara appartenuta a Lady Diana. L’occasione ha attirato l’attenzione sui dettagli del suo abbigliamento, che si distingue per la cura e la scelta di accessori specifici. La scena si è svolta in un contesto formale, con attenzione ai particolari del suo stile.

C ’è sempre molto più di quello che appare negli outfit di Kate Middleton. E in occasione della visita di Stato del presidente nigeriano Bola Tinubu e sua moglie Remi, la principessa del Galles ha costruito due look distinti ma perfettamente coerenti: uno per l’accoglienza ufficiale, l’altro per il sontuoso banchetto serale. Due momenti, due registri stilistici, un unico filo conduttore: la diplomazia della moda. Kate Middleton: i royal look più belli. guarda le foto Il cappotto che parla (senza farsi notare). All’apparenza, un classico cappotto sartoriale grigio. Linee pulite, doppiopetto, dettagli bianchi a contrasto: tutto perfettamente in linea con il guardaroba impeccabile di Kate. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal cappotto firmato da Tolu Coker alla tiara di Lady Diana, la principessa del Galles accoglie il presidente Bola Tinubu con uno stile studiato nei minimi dettagli

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