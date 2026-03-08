Sarah Ferguson e Lady Diana erano amiche strette prima di diventare cognate, ma nel 1996 la loro relazione si interruppe improvvisamente. Per un anno intero, non si parlarono prima della morte della principessa del Galles. La distanza tra le due donne rimane un dettaglio poco chiaro, e nessuna delle parti ha mai fornito spiegazioni ufficiali sulla rottura.

Ferguson ha in seguito dichiarato di non aver mai capito il perché della rottura: «Non ne ho mai saputo il motivo, so solo che Diana quando si metteva qualcosa in testa ci si fissava per un bel po'», ha scritto l'ex duchessa nel suo libro del 2011 Finding Sarah. Aggiungendo di aver tentato più volte di riconciliarsi con lady D: «Le ho scritto varie lettere, pensando che qualunque cosa fosse successa non importava, che avremmo risolto la situazione». Le missive non ebbero successo, tuttavia Fergie era convinta che lady D «sarebbe tornata»: «Infatti il giorno prima di morire telefonò a una persona mia amica e le disse: “Dov’è quella rossa? Le voglio parlare”». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Perché Sarah Ferguson e Lady Diana non parlavano da un anno quando la principessa del Galles morì

La principessa del Galles ha un rituale particolare da quando si è trasferita al Forest Lodge: nuotare nell'acqua fredda di un lagoNella sua nuova residenza, il Forest Lodge, la principessa del Galles avrebbe adottato una nuova abitudine, un momento tutto per sé C’è chi fa yoga e...

Leggi anche: In un'intervista a Telegraph Kristen Stewart ha rivelato la sua ossessione per Lady Diana da quando la interpretò in Spencer. Leggi Amica.it

Tutto quello che riguarda Perché Sarah Ferguson.

Temi più discussi: Caso Epstein, bandite da Ascot le figlie di Andrea e Sarah Ferguson Beatrice ed Eugenia ?; Cosa sappiamo sulla fuga di Sarah Ferguson dopo le email con Epstein e l'arresto dell'ex marito Andrea; La vera ragione per cui le principesse Beatrice ed Eugenia sono state escluse da Royal Ascot; Sarah Ferguson dov'è finita? L'ex duchessa si nasconde tra cliniche in Svizzera (da 14mila euro al giono) e centri benessere in Irlanda.

Epstein file, Sarah Ferguson si è rifugiata nella clinica più costosa al mondo. Cnn: Spariti i file di una donna che accusava Trump. Mandelson arrestato perché voleva ...La ex duchessa di York, nonostante lamenti grandi problemi finanziari, per sfuggire allo scandalo si è fatta ricoverare in Svizzera in una clinica da quasi 15 mila euro al giorno. Tribunale: Andrea no ... quotidiano.net

Sarah Ferguson, dove si trova, il coinvolgimento negli Epstein files e cosa rischiaDagli Epstein files emergono dettagli imbarazzanti su Sarah Ferguson, l’ex duchessa di York. Aziende in chiusura, citazioni delle figlie, rapporti con Epstein e un probabile soggiorno negli Emirati tr ... panorama.it

Epstein file, Sarah Ferguson si è rifugiata nella clinica più costosa al mondo. Cnn: “Spariti i file di una donna che accusava Trump”. Mandelson arrestato perché voleva fuggire ai Caraibi x.com

«Epstein è il fratello che ho sempre desiderato», avrebbe scritto Sarah Ferguson in una delle email trapelate di recente. Una battuta che oggi pesa come un macigno, e che riporta la ex Duchessa di York al centro delle notizie internazionali, ma per motivi tutt’a - facebook.com facebook