Prezzo petrolio in aumento crescono gli utili delle aziende energetiche | le regioni più colpite dai rincari
Il prezzo del petrolio è in rialzo, portando a un aumento degli utili delle aziende del settore energetico. Le regioni più colpite dai rincari sono quelle in cui il consumo di carburante è più elevato, con conseguenti effetti sui prezzi dei trasporti e dei beni di consumo. La crescita dei costi energetici si riflette anche sulle tariffe di energia elettrica e gas per le famiglie e le imprese.
Il prezzo del petrolio ricomincia a correre sui mercati internazionali, cosa che da un lato aumenta i ricavi dei grandi gruppi energetici ma dall’altro riaccende i timori di una nuova ondata di rincari per famiglie e imprese. L’aumento delle quotazioni del greggio è dovuto all’ennesima escalation diplomatica tra Stati Uniti e Iran, dopo che il presidente americano Donald Trump che ha definito “totalmente inaccettabile” la risposta di Teheran alla proposta avanzata per porre fine al conflitto in Medioriente. Il costo complessivo dei rincari colpisce soprattutto alcune regioni italiane. Prezzo petrolio in aumento Crescono gli utili delle...🔗 Leggi su Virgilio.it
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Da domani benzina e diesel avranno lo stesso prezzo (prorogato il taglio sul diesel, diminuito di 15 centesimi sulla benzina) reddit