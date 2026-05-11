Prezzo petrolio in aumento crescono gli utili delle aziende energetiche | le regioni più colpite dai rincari

Il prezzo del petrolio è in rialzo, portando a un aumento degli utili delle aziende del settore energetico. Le regioni più colpite dai rincari sono quelle in cui il consumo di carburante è più elevato, con conseguenti effetti sui prezzi dei trasporti e dei beni di consumo. La crescita dei costi energetici si riflette anche sulle tariffe di energia elettrica e gas per le famiglie e le imprese.

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