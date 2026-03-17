Durante la prossima plenaria a Strasburgo, un rappresentante del Parlamento europeo proporrà di tassare gli extraprofitti delle aziende energetiche e dei produttori di armi. La proposta mira a raccogliere risorse che saranno destinate a supportare cittadini e piccole imprese colpiti dai rincari legati alle tensioni internazionali e alle conseguenze della guerra con l’Iran. La discussione si concentrerà su queste misure finanziarie.

Alla prossima plenaria di Strasburgo proporrà che i Paesi Ue tassino gli extraprofitti delle aziende energetiche e dei produttori di armi e usino le risorse per aiutare cittadini e piccole imprese che stanno pagando il conto della guerra con l’Iran scatenata da Donald Trump. Con cui lo scorso anno Ursula von der Leyen ha sottoscritto accordi “sciagurati, contro gli interessi dell’Europa”. In parallelo, Pasquale Tridico continua a sostenere la necessità di tassare Big Tech e grandi patrimoni per alleggerire il carico fiscale su lavoro e classe media. L’economista, ex presidente Inps, oggi europarlamentare M5s e presidente della... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tridico (Parlamento Ue): “Tassare gli extraprofitti di aziende energetiche e produttori di armi per aiutare chi è danneggiato dai rincari”

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