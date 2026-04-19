Il prezzo del gas naturale oggi si attesta a livelli molto bassi rispetto ai mesi precedenti, con il PSV sceso a 39,88 euro per megawattora. Nel frattempo, il prezzo tutelato stabilito dall’Autorità per l’energia, il gas e il sistema idrico è aumentato di molto, raggiungendo 0,56 euro per metro cubo. Questi dati riguardano le quotazioni del gas al 19 aprile 2026 e rappresentano una delle componenti principali delle bollette domestiche italiane.

Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale è una delle voci più rilevanti nella bolletta delle famiglie italiane. Con le quotazioni aggiornate quotidianamente, è fondamentale capire come questi valori incidano sui costi finali e su quanto potresti pagare nei prossimi mesi. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 19 Aprile 2026 è fissato da ARERA in 0,557699 €Smc. A questa cifra si aggiungono costi di trasporto, oneri e imposte, che variano in base ai consumi e alla zona geografica. Nel mercato libero, invece, il prezzo di un Smc di metano è stabilito dalle singole società di vendita e può essere fisso o indicizzato.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Gas ai minimi del mese: PSV scende a 39,88 €/MWh, prezzo tutelato ARERA in forte rialzo a 0,56 €/Smc (19 Aprile 2026)

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