Recentemente si è diffusa la notizia di supermercati che modificano i prezzi dei prodotti in tempo reale, in base ai dati personali dei clienti. Questa pratica, chiamata prezzi dinamici, sfrutta informazioni raccolte senza che i consumatori siano sempre consapevoli. In alcuni casi, i prezzi cambiano mentre si sceglie cosa acquistare, creando una situazione in cui i clienti potrebbero non rendersi conto di essere trattati in modo diverso rispetto ad altri.

di Nicola Bernardi Immaginate di entrare in un supermercato, e mentre guardate alcuni prodotti i prezzi cambiano improvvisamente sotto i vostri occhi. In qualche caso, vedete applicare uno speciale sconto riservato solo a voi, ma per altri prodotti il prezzo aumenta inspiegabilmente. Come se già non bastasse l’inflazione a causare l’aumento dei prezzi, se un’idea del genere vi fa venire l’ansia solo a pensarci, è bene sapere che non è pura fantasia, ma si tratta di un fenomeno reale chiamato “surveillance pricing” che negli Stati Uniti sta prendendo piede a tal punto da finire sotto la lente della Federal Trade Commission per le pratiche commerciali scorrette che potrebbe comportare.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Prezzi dinamici nei supermercati in base ai dati personali: serve sospetto consapevole

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