Previsioni meteo Livorno prorogata a martedì 12 maggio l' allerta per mareggiate

La protezione civile regionale ha deciso di prolungare fino alle 18 di martedì 12 maggio l’allerta meteo per mareggiate a Livorno. La decisione riguarda le condizioni di mare e le possibili ondate che potrebbero verificarsi nelle prossime ore. La proroga si applica a tutta la zona e si basa sulle previsioni meteo aggiornate. La situazione resta sotto controllo fino a nuova comunicazione ufficiale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui