Previsioni meteo Livorno prorogata a martedì 12 maggio l' allerta per mareggiate
La protezione civile regionale ha deciso di prolungare fino alle 18 di martedì 12 maggio l’allerta meteo per mareggiate a Livorno. La decisione riguarda le condizioni di mare e le possibili ondate che potrebbero verificarsi nelle prossime ore. La proroga si applica a tutta la zona e si basa sulle previsioni meteo aggiornate. La situazione resta sotto controllo fino a nuova comunicazione ufficiale.
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAYLa protezione civile regionale ha prorogato fino alle 18 di domani, martedì 12 maggio, l'allerta meteo per mareggiate diramata per oggi. Secondo le previsioni di 3bmeteo.com, i venti soffieranno dai quadranti occidentali e sud-occidentali (ponente e.🔗 Leggi su Livornotoday.it
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