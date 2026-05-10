Previsioni meteo Livorno lunedì 11 maggio allerta per mareggiate

Da livornotoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di lunedì 11 maggio, la protezione civile regionale ha modificato il livello di allerta meteo per la zona di Livorno e provincia, passando da gialla a verde. La previsione iniziale prevedeva forti temporali, ma attualmente non sono previste allerte di massima gravità. La situazione è soggetta a variazioni in base agli aggiornamenti delle previsioni meteorologiche.

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ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAYLa protezione civile regionale ha declassato da gialla a verde l'allerta meteo per forti temporali in programma per oggi nella zona di Livorno e provincia. Al contempo ne è stata emessa un'altra per domani, lunedì 11 maggio, per mareggiate a partire.🔗 Leggi su Livornotoday.it

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