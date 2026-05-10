Previsioni meteo Livorno lunedì 11 maggio allerta per mareggiate
Nella giornata di lunedì 11 maggio, la protezione civile regionale ha modificato il livello di allerta meteo per la zona di Livorno e provincia, passando da gialla a verde. La previsione iniziale prevedeva forti temporali, ma attualmente non sono previste allerte di massima gravità. La situazione è soggetta a variazioni in base agli aggiornamenti delle previsioni meteorologiche.
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI LIVORNOTODAYLa protezione civile regionale ha declassato da gialla a verde l'allerta meteo per forti temporali in programma per oggi nella zona di Livorno e provincia. Al contempo ne è stata emessa un'altra per domani, lunedì 11 maggio, per mareggiate a partire.🔗 Leggi su Livornotoday.it
Giovedì 26 marzo 2026 Previsioni meteo Italia di domani
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