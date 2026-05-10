Previsioni meteo Livorno lunedì 11 maggio allerta per mareggiate

Nella giornata di lunedì 11 maggio, la protezione civile regionale ha modificato il livello di allerta meteo per la zona di Livorno e provincia, passando da gialla a verde. La previsione iniziale prevedeva forti temporali, ma attualmente non sono previste allerte di massima gravità. La situazione è soggetta a variazioni in base agli aggiornamenti delle previsioni meteorologiche.

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