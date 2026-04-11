Previsioni meteo a Roma e nel Lazio per l'11 e il 12 aprile | sole e temperature miti lunedì torna pioggia

Il fine settimana di metà aprile si presenta con giornate soleggiate e temperature piacevoli nella regione, con il cielo sereno previsto per sabato e domenica. Tuttavia, le previsioni indicano che lunedì tornerà la pioggia, portando con sé un cambiamento nelle condizioni atmosferiche. Le temperature durante il weekend saranno miti, rendendo le giornate ideali per attività all’aperto prima dell’arrivo della perturbazione.

Fine settimana di metà mese con sole e temperature miti a Roma e nel Lazio per sabato 11 e domenica 12 aprile 2026. Ma la pioggia torna da lunedì. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Previsioni meteo Roma e Lazio 12 febbraio: forte pioggia e temporali, temperature in calo nel weekendTorna il maltempo su Roma e Lazio, oggi pioggia e temporali, venerdì breve tregua e sabato sarà la giornata più critica.

Sole e temperature primaverili: che tempo farà a Roma e Lazio nel weekend, le previsioni meteo dell’espertoDa venerdì 6 a domenica 8 marzo ci attendono sole, massime fino a 20 gradi e forse qualche pioggia.

Temi più discussi: Meteo a Pasqua e Pasquetta Roma e Lazio: sole e temperature fino a 24 gradi; Meteo a Roma e nel Lazio, weekend di sole poi arrivano pioggia e calo delle temperature; Meteo Roma 7/04/2026: sereno oggi e nei prossimi giorni; Caldo in arrivo a Roma con l'anticiclone, temperature su di 10 gradi: ecco quando, le previsioni.

Meteo, oggi sabato 11 aprile, ancora sole ma il maltempo è in agguatoGraduale indebolimento dell’alta pressione: prime piogge in arrivo domenica al Nord-Ovest e Sardegna insieme ad un rinforzo dei venti di Scirocco al Sud e sulle Isole ... meteo.it

Meteo, nuova ondata di maltempo in vista. I dettagliDopo una lunga fase stabile tornano le piogge. Nessuna ondata di freddo: temperature in calo ma su valori normali per il periodo. La tendenza meteo dal 12 aprile ... meteo.it

Meteo Sicilia, sarà un fine settimana di sole: le previsioni https://qds.it/meteo-sicilia-previsioni-week-end-11-12-aprile/ - facebook.com facebook

Torino, previsioni meteo del 11 aprile 2026 x.com