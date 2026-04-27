Previsioni meteo Roma e Lazio per il ponte del 1° maggio | sole e temperature fino a 20 gradi

Le previsioni meteo per Roma e il Lazio indicano condizioni di tempo soleggiato con temperature che raggiungeranno i 20 gradi durante il ponte del 1° maggio. Venerdì primo maggio 2026 si prevede un clima stabile e soleggiato, proseguendo anche nel fine settimana. Le condizioni meteo favoriscono attività all’aperto e spostamenti nella regione.

Tempo bello, sole, e temperature fino a 20 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e Lazio per venerdì primo maggio 2026 e nel weekend del ponte.🔗 Leggi su Fanpage.it

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