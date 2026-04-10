Truffatori in trasferta per il raggiro del finto carabiniere bloccati mentre ritirano i preziosi | due arresti

Due persone sono state arrestate mentre tentavano di mettere in atto la truffa del finto carabiniere. I sospetti avevano pianificato di ritirare dei preziosi dalla casa di una vittima, ma sono stati fermati e bloccati dai poliziotti prima di riuscire nel loro intento. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato che i truffatori portassero a termine il piano. La vicenda si è conclusa con l’arresto dei due soggetti coinvolti.

Hanno tentato di mettere a segno la ormai nota truffa del finto carabiniere, ma ad attenderli davanti alla porta della vittima c’erano gli agenti della Squadra mobile di Agrigento. Due truffatori in “trasferta” sono stati arrestati a Porto Empedocle dopo essere stati sorpresi in flagranza.Il. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Colti in flagrante con i gioielli bottino del raggiro del "finto maresciallo", arrestata coppia di truffatori 'in trasferta'I militari li hanno seguiti fino a Montemarciano, fermando una 50enne mentre stava raggiungendo il complice 32enne dopo essersi fatta consegnare da... Casertano in 'trasferta' arrestato mentre tenta la truffa del finto carabiniere a 87enneIl 41enne, originario della provincia di Caserta e residente nel Napoletano, è stato bloccato dai militari proprio mentre cercava di farsi consegnare... Truffa del finto carabiniere, il figlio della vittima riprende la telefonata in diretta Temi più discussi: Truffatori in trasferta per il raggiro del finto carabiniere, bloccati mentre ritirano i preziosi: due arresti; Emergenza truffe, a Roma parte la campagna per aiutare gli anziani della città; Anziana stava per consegnare 20mila euro tra soldi e gioielli ad un truffatore: arrestato 26enne; La truffa del finto maresciallo riesce anche in trasferta: denunciato agrigentino. Truffatori in trasferta. Blitz dei carabinieriErano venuti in trasferta in Toscana per mettere in scena il più classico dei raggiri, la truffa del finto Carabiniere. Ma stavolta i pendolari del crimine sono finiti nella rete dei militari, ... lanazione.it Truffatori in trasferta. Condannata la banda. Pene fino a undici anniUna banda organizzata, con tanto di base operativa in Campania, composta dai centralinisti e capi, che sceglievano le anziane vittime in tutta Italia, e poi i giovani addetti alle trasferte in tutta ... lanazione.it I truffatori telefonano alle vittime raccontando situazioni legate a sequestri o rapine - facebook.com facebook Milano, tentata truffa a un’anziana: 83enne inganna i truffatori e fa arrestare il finto finanziere (VIDEO) x.com