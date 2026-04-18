Un episodio di truffa si è verificato a Pizzighettone, dove una donna ha ricevuto falsi messaggi SMS che si spacciavano per comunicazioni ufficiali di agenti della polizia postale e di una società di servizi di pagamento. Dopo aver risposto agli SMS, la vittima ha avviato un dialogo con interlocutori che si sono qualificati come funzionari di queste organizzazioni, portandola a effettuare diversi bonifici per un totale superiore ai 6.000 euro.

Pizzighettone, 18 aprile 2026 – Una truffa è andata a segno utilizzando falsi SMS ai quali la vittima ha risposto, iniziando un colloquio con interlocutori che si sono finti operatori della polizia postale e della società Nexi ed effettuando più bonifici per una somma complessiva di oltre 6.000 euro. La denuncia. Venerdì mattina i carabinieri di Pizzighettone hanno ricevuto una denuncia di truffa da una donna del posto che ha riferito di avere ricevuto i giorni precedenti un sms sul proprio telefono cellulare che la avvisava che dal suo conto corrente era stato predisposto u n bonifico di quasi 3.000 euro e, in caso non fosse stata lei ad eseguire tale movimento, avrebbe dovuto contattare un numero di telefono, che era indicato, di un presunto ufficio antifrode che avrebbe fornito l’assistenza necessaria.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Si spacciano per agenti della polizia postale e convincono una donna a effettuare bonifici per 6.000 euro

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