Monopattini Firenze | stop al servizio in sharing Bird | Restiamo qui con noleggio privato

Da domani, primo aprile 2026, il servizio di monopattini elettrici in sharing a Firenze terminerà. La società che gestisce il servizio ha annunciato che continuerà a offrire noleggi privati dei veicoli, ma il servizio pubblico sarà sospeso. La decisione riguarda esclusivamente il comparto dello sharing, mentre l’attività privata rimane invariata. La città non ha ancora comunicato eventuali alternative o modifiche future.

Stop da domani, primo aprile 2026, a Firenze al servizio di monopattini elettrici in sharing attivo in città. Entra infatti in vigore la delibera di Palazzo Vecchio, decisione legata al cambio della normativa a livello nazionale e alle criticità nella gestione. Il nuovo codice della strada ha imposto nuove regole per i monopattini tra cui l’obbligo di indossare il casco e per il Comune fiorentino la tipologia del servizio rende problematico garantire il rispetto delle norme, anche a fronte dei controlli della polizia municipale. Contro la decisione di Palazzo Vecchio l’azienda Bird, realtà internazionale della micromobilità che era tra le... 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Monopattini, Firenze: stop al servizio in sharing. Bird: “Restiamo qui con noleggio privato” Articoli correlati Monopattini a Firenze: Bird ricorre al Tar contro lo stop del Comune. Assessore Giorgio: “Il servizio di sharing non garantisce il casco”Bird, azienda leader a livello internazionale nel settore della micromobilità, ha notificato al Comune di Firenze il ricorso al Tar contro la... TAR Toscana: stop (per ora) alla richiesta di Bird contro la fine dei monopattini in sharingIl TAR Toscana (Sezione I) ha respinto la domanda presentata da Bird Rides Italy S. Aggiornamenti e contenuti dedicati su Monopattini Firenze stop al servizio in... Discussioni sull' argomento Monopattini addio, dal 1° aprile stop al servizio di sharing; Trasporto merci a Firenze, al via il progetto UNCHAIN. Da domani stop servizio monopattini in sharing a Firenze, Bird 'restiamo in città'Al via da domani a Firenze lo stop del servizio di monopattini elettrici in sharing attivo in città. Entra infatti in vigore la delibera di Palazzo Vecchio, decisione legata al cambio della normativa ... ansa.it Stop a Firenze ai monopattini in sharing: l'azienda Bird fa ricorso al TarBird, azienda leader a livello internazionale nel settore della micromobilità, ha notificato al Comune di Firenze il ricorso al Tar contro la decisione di Palazzo Vecchio di sospendere il servizio di ... corrierefiorentino.corriere.it MARCIAPIEDI OSTAGGIO DEI MONOPATTINI: “PIÙ CONTROLLI” Sosta selvaggia di bici e monopattini elettrici. Sempre più fuori controllo il bike sharing in città. - Segui tutte le notizie nella PRIMA edizione di TVA NOTIZIE in diretta alle 13:05 sul canale 83 - facebook.com facebook Bari, ecco le stazioni smart per bici e monopattini: 10 colonnine con ricarica gratis per i cittadini VIDEO - News x.com