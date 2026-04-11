Brad Bird torna | il noir spaziale con Johansson e Rockwell

Netflix ha annunciato nuovi dettagli sul film d’animazione Ray Gunn, diretto da Brad Bird. La pellicola è ambientata in un contesto noir spaziale e vede nel cast principale gli attori Sam Rockwell e Scarlett Johansson. Il progetto si inserisce nella proposta di contenuti originali della piattaforma di streaming, con una produzione che unisce elementi di fantascienza e atmosfere noir.

Netflix ha svelato nuovi dettagli sul progetto animato Ray Gunn, il film diretto da Brad Bird che vedrà la partecipazione di Sam Rockwell e Scarlett Johansson nei ruoli principali. L’opera, prevista per il rilascio nel corso del 2026, si propone come un’ambiziosa operazione cinematografica che fonde elementi della fantascienza con le atmosfere dei gialli classici ambientati negli anni ’40. Un incastro di generi tra noir e futuro distopico. L’universo narrativo creato da Bird si svolge a Metropia, una metropoli monumentale caratterizzata da un futuro alternativo che sembra fermo al 1939. Al centro della trama troviamo Raymond Gunn, un investigatore privato che si ritrova immerso in un intreccio complesso tra crimini omicidi, incontri con entità aliene e il coinvolgimento di una celebre figura mediatica denominata Venus Nova.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Brad Bird torna: il noir spaziale con Johansson e Rockwell Scarlett Johansson tra le voci di Ray Gunn, il nuovo film animato di Brad Bird, il regista di Gli IncredibiliNetflix e Skydance Animation hanno svelato le prime immagini e anticipazioni dell'atteso progetto che fonde più generi cinematografici. Leggi anche: Konami torna agli JRPG con Rev. Noir: mistero, amnesia e una PS5 esclusiva per sventare il Lightfall.