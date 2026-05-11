Presentato il Monastero ambrosiano | spiritualità e innovazione nel distretto dell’Expo
Questa mattina all'Abbazia di Chiaravalle è stato annunciato il progetto del Monastero ambrosiano, che combina elementi di spiritualità e innovazione nel distretto dell’Expo. La presentazione ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e del mondo religioso, illustrando le caratteristiche principali dell'iniziativa. Il progetto mira a creare un punto di riferimento culturale e spirituale, integrando tecnologie e tradizioni in un contesto storico.
AGI - È stato presentato questa mattina all'Abbazia di Chiaravalle, il progetto del "Monastero ambrosiano", la modalità con cui la Diocesi di Milano sarà presente all'interno di MIND Milano Innovation District, il distretto sorto nell'area dell'Expo 2015 e oggi punto di riferimento per lo sviluppo delle scienze della vita e per la ricerca. Il "Monastero ambrosiano" si propone come uno spazio di spiritualità, confronto e riflessione, per mettere in dialogo fedi, culture e saperi nel XXI secolo. Il progetto nasce dalla consapevolezza, maturata all'interno della Chiesa ambrosiana, dell'opportunità offerta da MIND: contribuire...🔗 Leggi su Agi.it
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