Presentato il Monastero ambrosiano | spiritualità e innovazione nel distretto dell’Expo

Da agi.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina all'Abbazia di Chiaravalle è stato annunciato il progetto del Monastero ambrosiano, che combina elementi di spiritualità e innovazione nel distretto dell’Expo. La presentazione ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e del mondo religioso, illustrando le caratteristiche principali dell'iniziativa. Il progetto mira a creare un punto di riferimento culturale e spirituale, integrando tecnologie e tradizioni in un contesto storico.

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AGI - È stato presentato questa mattina all'Abbazia di Chiaravalle, il progetto del  "Monastero ambrosiano", la modalità con cui la  Diocesi di Milano  sarà presente all'interno di  MIND Milano Innovation District, il distretto sorto nell'area dell'Expo 2015 e oggi punto di riferimento per lo sviluppo delle  scienze della vita  e per la  ricerca. Il "Monastero ambrosiano" si propone come uno spazio di  spiritualità,  confronto  e  riflessione, per mettere in dialogo  fedi,  culture  e  saperi  nel XXI secolo. Il progetto nasce dalla consapevolezza, maturata all'interno della  Chiesa ambrosiana, dell'opportunità offerta da MIND: contribuire...🔗 Leggi su Agi.it

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