Presentato il Monastero ambrosiano | spiritualità e innovazione nel distretto dell’Expo

Questa mattina all'Abbazia di Chiaravalle è stato annunciato il progetto del Monastero ambrosiano, che combina elementi di spiritualità e innovazione nel distretto dell’Expo. La presentazione ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e del mondo religioso, illustrando le caratteristiche principali dell'iniziativa. Il progetto mira a creare un punto di riferimento culturale e spirituale, integrando tecnologie e tradizioni in un contesto storico.

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