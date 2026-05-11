Milano, 11 maggio 2026 – Nel distretto sorto sulle ceneri di Expo 2015, il Milano Innovation District (Mind), votato allo sviluppo delle scienze della vita, l'innovazione tecnologica si prepara a incontrare la spiritualità. È stato presentato questa mattina, lunedì 11 maggio, all'Abbazia di Chiaravalle, il progetto del "Monastero ambrosiano", la nuova e inedita forma di presenza della Diocesi di Milano all'interno della città dell'innovazione. La scelta del luogo della presentazione non è stata casuale: l'obiettivo è tracciare un filo rosso tra i monaci cistercensi del 1135 – veri e propri innovatori capaci di trasformare il territorio attraverso opere idrauliche e sviluppo agricolo – e le sfide della società contemporanea.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - “Monastero ambrosiano”: come sarà la cittadella della fede e del dialogo fra religioni in Mind

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