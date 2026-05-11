Golden Gala da impazzire | 43 ori olimpici e mondiali all' Olimpico con Jacobs Furlani Diaz e tanti altri

Il Golden Gala di Roma si svolgerà il 4 giugno all'Olimpico, attirando numerosi atleti di livello internazionale. Alla presentazione dell'evento sono intervenuti tre rappresentanti azzurri, pronti a gareggiare tra i protagonisti principali. La manifestazione vedrà la partecipazione di atleti con un passato di medaglie olimpiche e mondiali, tra cui sprinter, mezzofondisti e altri specializzati nelle varie discipline di atletica leggera.

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