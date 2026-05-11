Golden Gala da impazzire | 43 ori olimpici e mondiali all' Olimpico con Jacobs Furlani Diaz e tanti altri
Il Golden Gala di Roma si svolgerà il 4 giugno all'Olimpico, attirando numerosi atleti di livello internazionale. Alla presentazione dell'evento sono intervenuti tre rappresentanti azzurri, pronti a gareggiare tra i protagonisti principali. La manifestazione vedrà la partecipazione di atleti con un passato di medaglie olimpiche e mondiali, tra cui sprinter, mezzofondisti e altri specializzati nelle varie discipline di atletica leggera.
Numeri record, per il Golden Gala Pietro Mennea: a rendere super l’edizione in programma il 4 giugno allo stadio Olimpico (si parte alle 19.15, l'ultima gara saranno i 100 alle 22.50) è un elenco di atleti che comprende 43 ori olimpici o mondiali in carriera e complessivamente oltre 80 vincitori di medaglie globali. L’evento, giunto all’edizione numero 46, quarta tappa della Wanda Diamond League, è stato presentato nella sala conferenze dell'Olimpico dal presidente della Fidal Stefano Mei e dal meeting director Marco Sicari, alla presenza di tre delle maggiori star dell'evento, lo sprinter campione olimpico di Tokyo 2020 Marcell Jacobs, il saltatore in lungo campione del mondo Mattia Furlani e il triplista iridato indoor Andy Diaz.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Notizie correlate
Golden Gala Pietro Mennea 2026: 43 ori olimpici e mondiali a Roma il 4 giugno. Lyles, Jacobs e Tebogo nei 100 metriPresentato il cast completo della quarta tappa della Wanda Diamond League: oltre 80 medagliati globali allo Stadio Olimpico.
Atletica, svelata l’entry list del Golden Gala 2026: parata di stelle a Roma, iscritti 43 ori olimpici e mondiali!Nella serata di sabato 4 giugno si terrà allo stadio Olimpico di Roma l’edizione numero 46 del Golden Gala, valevole come quarta tappa stagionale...