Scafista condannato per omicidio plurimo si sposa con l’ex presidente dell’ong Mediterranea
Un uomo condannato per omicidio plurimo in qualità di scafista ha deciso di sposare l’ex presidente di un’organizzazione non governativa impegnata nelle attività di salvataggio in mare. La decisione è avvenuta dopo che il presidente della Repubblica ha concesso una grazia parziale, riducendo la pena. L’evento ha attirato l’attenzione di media e opinione pubblica, suscitando discussioni sulla vicenda giudiziaria e sui legami personali coinvolti.
Secondo indiscrezioni a celebrare le nozze, nella chiesa San Gaetano a Brancaccio, quella di don Pino Puglisi, saranno l’Imam e l’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice. Dall’incontro tra Faraj e Sciurba è nato il libro “Perché ero ragazzo” (edito da Sellerio e uscito nel settembre dello scorso anno), tratto dalle lettere che lui inviava alla docente che le ha trascritte e messe insieme per poi consegnarle all’editore palermitano. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * .🔗 Leggi su Imolaoggi.it
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Va al libro di Alaa Faraj scritto dal carcere il Premio Terzani. Condannato perché ritenuto scafista, è stato parzialmente graziato da Mattarella #ANSA x.com