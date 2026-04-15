Un uomo condannato per omicidio plurimo in qualità di scafista ha deciso di sposare l’ex presidente di un’organizzazione non governativa impegnata nelle attività di salvataggio in mare. La decisione è avvenuta dopo che il presidente della Repubblica ha concesso una grazia parziale, riducendo la pena. L’evento ha attirato l’attenzione di media e opinione pubblica, suscitando discussioni sulla vicenda giudiziaria e sui legami personali coinvolti.

Secondo indiscrezioni a celebrare le nozze, nella chiesa San Gaetano a Brancaccio, quella di don Pino Puglisi, saranno l’Imam e l’arcivescovo di Palermo Corrado Lorefice. Dall’incontro tra Faraj e Sciurba è nato il libro “Perché ero ragazzo” (edito da Sellerio e uscito nel settembre dello scorso anno), tratto dalle lettere che lui inviava alla docente che le ha trascritte e messe insieme per poi consegnarle all’editore palermitano. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * .🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Scafista condannato per omicidio plurimo si sposa con l’ex presidente dell’ong Mediterranea

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Va al libro di Alaa Faraj scritto dal carcere il Premio Terzani. Condannato perché ritenuto scafista, è stato parzialmente graziato da Mattarella #ANSA x.com