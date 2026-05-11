Premio Nobel Mohammadi rilasciata su cauzione per essere curata a Teheran

Narges Mohammadi, attivista iraniana e vincitrice del Premio Nobel per la pace 2023, è stata rilasciata su cauzione. La donna, fino a ora detenuta in una prigione controllata dai Guardiani della Rivoluzione, potrà essere trasferita all’ospedale di Teheran per ricevere le cure necessarie. La decisione di rilasciarla arriva in un momento in cui la sua condizione di salute era stata oggetto di attenzione.

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È stata rilasciata su cauzione per essere trasferita all’ospedale di Teheran Narges Mohammadi, l’attivista iraniana per i diritti umani vincitrice del Premio Nobel per la pace 2023, finora detenuta in una prigione gestita dai Guardiani della Rivoluzione. Servizio di Marino Galdiero TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Premio Nobel Mohammadi rilasciata su cauzione per essere curata a Teheran ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Premio Nobel Mohammadi rilasciata su cauzione per essere curata a Teheran Notizie correlate Iran, il nobel Mohammadi rilasciata su cauzione per le cureDopo dieci giorni di ricovero nell'ospedale di Zanjan, la premio nobel iraniana Narges Mohammadi ha ottenuto la sospensione della pena ed è stata... Iran, Nobel Mohammadi libera su cauzione: trasferita in ospedale a Teheran(Adnkronos) – Le autorità iraniane hanno rilasciato su cauzione Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace, a seguito della crescente preoccupazione... Argomenti più discussi: La premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi è stata rilasciata su cauzione per essere curata a Teheran; Narges Mohammadi in terapia intensiva: condizioni critiche; Narges Mohammadi? liberata su cauzione: la premio Nobel è stata trasferita in ospedale per ricevere le cure mediche; Narges Mohammadi rilasciata su cauzione per ricevere cure mediche a Teheran. #Iran La Premio #Nobel #NargesMohammadi è stata rilasciata su cauzione per ricevere cure mediche a Teheran. Era ricoverata a Zanjan. Le è stata concessa la sospensione della pena in cambio di una cospicua cauzione, fa sapere in un comunicato la s x.com La vita della vincitrice del Nobel in carcere è a rischio se non viene rilasciata dalla custodia iraniana, dice il presidente del comitato Nobel reddit La premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi è stata rilasciata su cauzione per essere curata a TeheranNarges Mohammadi, l’attivista iraniana per i diritti umani che nel 2023 vinse il Premio Nobel per la Pace e incarcerata in Iran, è stata rilasciata su cauzione per essere trasferita all’ospedale di Te ... ilpost.it