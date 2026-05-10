Iran Nobel Mohammadi libera su cauzione | trasferita in ospedale a Teheran

Le autorità iraniane hanno rilasciato su cauzione Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace, a causa delle preoccupazioni legate alle sue condizioni di salute. La donna è stata trasferita in un ospedale di Teheran. La sua scarcerazione avviene dopo un periodo di detenzione in carcere. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sui tempi della sua libertà provvisoria.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

(Adnkronos) – Le autorità iraniane hanno rilasciato su cauzione Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace, a seguito della crescente preoccupazione per le sue condizioni di salute. La vincitrice è già stata trasferita a Teheran per ricevere cure mediche, secondo quanto riferito domenica dai suoi sostenitori. Dopo 10 giorni di ricovero a Zanjan, nel nord dell'Iran,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Narges Mohammadi, la premio Nobel trasferita in ospedale a TeheranL’avvocata iraniana Narges Mohammadi, premio Nobel per la Pace, è stata trasferita in un ospedale a Teheran. Iran, nuovo malore in carcere per la premio Nobel Mohammadi: trasferita in terapia intensiva cardiologica. “Va rilasciata”Si aggravano le condizioni di salute di Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace iraniana attualmente in carcere nel suo Paese. Argomenti più discussi: Narges Mohammadi sta male, serve trasferimento immediato a Teheran; Iran: Nobel Mohammadi in ospedale, pessimo stato di salute; La premio Nobel Mohammadi trasferita in ospedale per problemi di salute; La premio Nobel Narges Mohammadi ricoverata d’urgenza: l’Iran ha negato assistenza medica, è in pericolo di vita.