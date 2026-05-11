Dopo dieci giorni di ricovero in un ospedale di Zanjan, la premio Nobel iraniana Narges Mohammadi è stata rilasciata su cauzione. È stata trasferita in ambulanza al Pars Hospital di Teheran, dove riceverà cure dal suo team medico. La sospensione della pena le permette di ricevere le cure necessarie senza essere in carcere. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore.

Dopo dieci giorni di ricovero nell'ospedale di Zanjan, la premio nobel iraniana Narges Mohammadi ha ottenuto la sospensione della pena ed è stata trasferita in ambulanza al Pars Hospital di Teheran dove verrà cucurata dal proprio team medico. A dare l'annuncio, la Narges Foundation e i familiari dell'attivistà che hanno ringraziato la comunità internazionale per la solidarietà dimostrata sottolineando però l'insufficienza della "sola sospensione della pena su cauzione". "Narges Mohammadi ha bisogno di cure permanenti e specialistiche. Dobbiamo assicurarci che non torni mai piu' in prigione per scontare i 18 anni che restano della sua condanna", si legge nella dichiarazione pubblicata su X dal suo avvocato Mostafa Nili.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, il nobel Mohammadi rilasciata su cauzione per le cure

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