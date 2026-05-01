La terza edizione del Premio “La Penna d’oca del Campidoglio” ha visto una partecipazione significativa, con protagonisti che hanno celebrato l’amore per gli animali. L’evento si è svolto nella Sala della Protomoteca, attirando pubblico e figure note, oltre a rappresentanti delle istituzioni. La serata ha messo in evidenza storie di salvataggio e impegno, sottolineando l’importanza del rispetto verso gli animali e la vita quotidiana di chi si dedica a loro.

Eroi quotidiani a 4 zampe, volti noti, istituzioni, al Premio “La Penna d’oca del Campidoglio” trionfa la forza della vita che sfida l’indifferenza ROMA – Non è stata solo una premiazione, ma una vera e propria ondata di umanità quella che ha travolto la Sala della Protomoteca in Campidoglio. Tra applausi scroscianti e qualche lacrima di commozione, è calato il sipario sulla terza edizione del Premio “La Penna d’Oca del Campidoglio”, un evento che ha dimostrato come la “forza della vita” sia ancora il motore più potente per smuovere le persone. Nella platea stracolma di invitati anche tante code scodinzolanti, che hanno raccolto il pieno di coccole e reso l’atmosfera colma di energia positiva, confermando la bellezza del legame tra uomini e animali.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Il Premio “La Penna d’oca del Campidoglio”, terza edizione : successo di un evento in cui trionfa l’amore per gli animali

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