Premio Internazionale Dante Alighieri 2026
È stata annunciata la seconda edizione del Premio Internazionale Dante Alighieri 2026, che si terrà dal 22 al 31 maggio nella Galleria Area Contesa ArteDesign a Roma, in via Margutta 90. La manifestazione prevede un calendario di eventi dedicati all’arte contemporanea e alla commemorazione del poeta Dante Alighieri. La mostra si svolgerà in uno spazio di grande rilievo nel centro della città.
Ai nastri di partenza la II° Edizione del, che si svolgerà dal 22 al 31 maggio 2026, nella prestigiosa Galleria Internazionale Area Contesa ArteDesign, in Via Margutta 90 a Roma, con un ricco programma dedicato all’arte contemporanea e alla memoria del.🔗 Leggi su Romatoday.it
16° Festival Dantesco Internazionale | Dal 15 al 30 Marzo 2026 | Trailer
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