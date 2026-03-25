Dantedì | l’Italia celebra Dante Alighieri

Da cdn.ilfaroonline.it 25 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 marzo si celebra il Dantedì, giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. In tutta Italia vengono organizzate iniziative culturali e commemorative per onorare il poeta considerato il padre della lingua italiana. La ricorrenza coincide con la data di nascita attribuita a Dante, e coinvolge diverse città e istituzioni che promuovono eventi in suo ricordo.

Roma, 25 marzo 2026 – Oggi, 25 marzo, in tutta Italia si celebra il Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, padre della lingua italiana. La ricorrenza, istituita nel 2020, vuole ricordare e valorizzare il genio di Dante con iniziative culturali, educative e artistiche, diffuse su tutto il territorio nazionale. La scelta della data non è casuale: secondo gli studiosi, il 25 marzo dell’anno 1300 segna l’inizio del viaggio narrato nella Divina Commedia, quando Dante entra nella celebre “selva oscura” e parte da lì il suo percorso attraverso Inferno, Purgatorio e Paradiso. La Divina Commedia, universalmente considerata la più... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Articoli correlati

Il 25 marzo è il Dantedì. Cioè la Giornata Nazionale dedicata a Dante Alighieri. Ecco perché si celebra e cosa si fa per festeggiarlaCome ogni 25 marzo, da qualche anno a questa parte, è il Dantedì: in Italia si celebra il più grande di tutti.

Dantedì 2026: perché il 25 marzo celebriamo Dante Alighieri e cosa significa ai giorni nostriIl 25 marzo si celebra il Dantedì, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, simbolo della cultura italiana nel mondo.

25 marzo Dante di #celebrazione #anniversari #festività

Video 25 marzo ? Dante di? ? #celebrazione #anniversari #festività

Una raccolta di contenuti su Dante Alighieri

Temi più discussi: Dantedì 2026, la giornata dedicata a Dante: tutti gli eventi in Italia; Dantedì 2026, gli eventi in Italia dedicati a Dante Alighieri; Il 25 marzo è il Dantedì, si celebra Dante Alighieri: sapete perché?; Dantedì 2026: Dante rivive in tutta Italia tra eventi e spettacoli.

Dantedì 2026: tutti gli eventi da non perdere per celebrare Dante AlighieriDantedì 2026: eventi, mostre e iniziative in tutta Italia per celebrare Dante Alighieri tra cultura, letture e spettacoli dedicati. alfemminile.com

dante alighieri dantedì l italia celebraDantedì 2026, la giornata dedicata a Dante: tutti gli eventi in ItaliaIl programma del Dantedì 2026 si articola in tutta Italia con iniziative istituzionali, accademiche e divulgative. Dalle grandi città simbolo della vita di Dante ai musei, fino alle università, il 25 ... tg24.sky.it

Digita per trovare news e video correlati.