Dantedì | l’Italia celebra Dante Alighieri

Il 25 marzo si celebra il Dantedì, giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. In tutta Italia vengono organizzate iniziative culturali e commemorative per onorare il poeta considerato il padre della lingua italiana. La ricorrenza coincide con la data di nascita attribuita a Dante, e coinvolge diverse città e istituzioni che promuovono eventi in suo ricordo.

Roma, 25 marzo 2026 – Oggi, 25 marzo, in tutta Italia si celebra il Dantedì, la Giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, padre della lingua italiana. La ricorrenza, istituita nel 2020, vuole ricordare e valorizzare il genio di Dante con iniziative culturali, educative e artistiche, diffuse su tutto il territorio nazionale. La scelta della data non è casuale: secondo gli studiosi, il 25 marzo dell’anno 1300 segna l’inizio del viaggio narrato nella Divina Commedia, quando Dante entra nella celebre “selva oscura” e parte da lì il suo percorso attraverso Inferno, Purgatorio e Paradiso. La Divina Commedia, universalmente considerata la più... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Buon #Dantedì con lo splendido manoscritto conservato nella nostra Biblioteca: Dante Alighieri, La Commedia, commento di Cristoforo Landino, Firenze, Niccolò di Lorenzo della Magna, 30 agosto 1481 x.com