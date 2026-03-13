Tra le dieci migliori colombe artigianali d’Italia, due sono toscane. La notizia arriva da una classifica ufficiale che valuta le produzioni di pasticceria durante il periodo pasquale. Le due colombe si distinguono per le caratteristiche qualitative e il metodo di preparazione. La selezione comprende prodotti di diverse regioni italiane, con un’attenzione particolare alle tecniche artigianali e alla qualità degli ingredienti.

Borgo San Lorenzo (Firenze), 13 marzo 2026 – La Toscana ha due colombe da dieci e lode. La pasticceria Valecchi di Borgo San Lorenzo, con il maestro Francesco Belli e la pasticceria Pimpina di Montelupo Fiorentino, con il maestro pasticcere Lorenzo Bandini hanno conquistato la finale del concorso nazionale Divina Colomba 2026 aggiudicandosi il riconoscimento di essere tra le migliori colombe artigianali d’Italia. Alla competizione, che ha visto la partecipazione di 226 pasticceri da tutta la penisola, l’ultra centenaria pasticceria mugellana e quella di montelupo hanno gareggiato nella categoria classica. La finale del concorso, organizzato... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Tra le migliori dieci colombe artigianali d’Italia, due sono toscane

