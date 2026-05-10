Memorial Nardin quinta edizione pro Calcit

Ieri sera ad Arezzo si è svolta la quinta edizione del giro pizza organizzato dalla ASD Memorial Nardin. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi appassionati di pizza, che si sono riuniti per gustare le varie proposte offerte dalla serata. La manifestazione si inserisce nel calendario delle iniziative promosse dall’associazione, che ogni anno organizza questa tradizionale serata dedicata alla pizza.

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