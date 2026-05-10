Memorial Nardin quinta edizione pro Calcit
Ieri sera ad Arezzo si è svolta la quinta edizione del giro pizza organizzato dalla ASD Memorial Nardin. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi appassionati di pizza, che si sono riuniti per gustare le varie proposte offerte dalla serata. La manifestazione si inserisce nel calendario delle iniziative promosse dall’associazione, che ogni anno organizza questa tradizionale serata dedicata alla pizza.
Arezzo, 10 maggio 2026 – Ieri sera si è svolto un altro giro pizza organizzato dalla ASD Memorial Nardin. Il tutto si è svolto presso il circolo “Magrini” di Le Poggiola. Anche la serata di ieri come tutte le precedenti è stato un vero successo presenti più di 300 persone. Si avvicina così in modo importante la possibilità di regalare al Calcit ed alla comunità il Nutrilab PRO un innovativo sistema per analisi avanzate di composizione corporea. Il traguardo verrà raggiunto con la semifinale di domenica prossima e con la finalissima del 13 Giugno, del Memoria Nardin. Presenti ieri sera l’assessore Scapecchi, al nostro fianco fin dalla prima edizione del torneo, e mai mancato a nessun giro pizza.🔗 Leggi su Lanazione.it
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