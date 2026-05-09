Premio Renato Cesarini 2026 | perché la celebre Zona si celebra nelle Marche

Il Premio Renato Cesarini 2026 si svolgerà nuovamente a Jesi, nelle Marche, confermando la tradizione di questa manifestazione sportiva. L’evento, molto seguito nel calendario nazionale, torna nella cittadina marchigiana, dove si terrà nelle prossime settimane. La decisione è stata resa ufficiale e l’appuntamento si inserisce tra quelli più attesi nel settore sportivo. La località scelta è nota per aver ospitato le edizioni precedenti del premio.

Ora è ufficiale: il Premio Renato Cesarini 2026 torna a Jesi (Ancona) come uno degli appuntamenti più attesi del panorama sportivo nazionale. Ebbene sì, la nota location marchigiana (‘regno’ dei campioni della scherma e di personaggi quali Roberto Mancini e Luca Marchegiani) si prepara ad accogliere campioni, dirigenti e personalità del calcio per celebrare un mito che ha lasciato un segno indelebile nella storia dello sport italiano. La manifestazione rende omaggio all’uomo che ha trasformato gli ultimi minuti di gioco in un emblema autentico di speranza, adrenalina e imprevedibilità. Stiamo parlando, se non l’avete ancora capito, della celebre Zona Cesarini, un’espressione che ancora oggi racconta l’essenza del calcio più emozionante.🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

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